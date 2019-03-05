طائرة المنيا تواصل تألقها وتكتسح هليوليدو بمنافسات البقاء بالممتاز "أ"

اكتسح فريق نادي المنيا الرياضي للكرة الطائرة، فريق هليوليدو، بثلاثة أشواط نظيفة في ثالث جولات الدور الثاني من الممتاز "أ" لكرة الطائرة، وجمعت المباراة بينهما عصر اليوم الثلاثاء، على صالة استاد المنيا.

وحسم الفريق المنياوي ثلاث أشواط باللقاء، بنتيجة، الأول(25-16)، والثاني(26-24)،

والثالث والأخير(25-21 )؛ ليرتفع رصيد المنيا بعد الفوز لـ28 نقطة، كما تستضيف صالة الزهور، لقاء المنيا وفريق الزهور، في رابع جولات الدور الثاني من منافسات البقاء، ليأتي ذلك في تمام الرابعةعصر يوم السبت القادم.

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ويقود فريق المنيا إبراهيم عبدالحكم، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق، المدرب العام، خالد أبو الوفا، المدرب المساعد، محمود عبدالمحسن، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر، مدير إداري، وإشراف أ.مصطفى فتحي ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا، بينما حضر المباراة، خالد فايز، عضو مجلس الإدارة.