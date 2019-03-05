لعنة الإصابات تضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن القائمة المستدعاة للسفر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في أياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت توجهت بعثة الفريق إلى مطار مدينة مانشستر صباح يوم الثلاثاء قبيل مواجهة الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال في باريس.

وكانت الإصابات قد أثرت بشدة

على استعدادات لاعبي الفريق الإنجليزي والذين شملوا مارسيال، لينجارد، ماتا، هيريرا وأليكسيس سانشيز، وفي الوقت نفسه سوف يغيب بوجبا نتيجة لإيقافه، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب في أولد ترافورد.

وعلى الرغم من غياب العديد من الأسماء الكبيرة، فقد حصل

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المدير الفني على فرصة للاستعانة ببعض اللاعبين الشباب في هذه الرحلة من أجل اكتساب قدر مهم من الخبرة في كبرى بطولات أوروبا على صعيد الأندية.

وضمت بعثة مانشستر يونايتد لمواجهة باريس سان جيرمان كلًا من...

دي خيا، روميرو، جرانت، بايلي، دالوت، ليندلوف، روخو، شو، سمولينج، ويليامز، يونج، فريد، جارنر، جوميز، ماك توميناي، بيريرا، تشونج، جرينوود، لوكاكو، راشفورد.

جدير بالذكر أنتهت مباراة الذهاب بإنجلترا بفوز الضيوف باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.