رئيس الزمالك: لا مانع من زيارة النادي الأهلي لـ نبذ التعصب

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا يمانع من زيارة النادي الأهلي من أجل نبذ التعصب وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر نبذ التعصب المنعقد الآن بحضور الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، عدم حضور مسؤلو الأهلي لمؤتمر نبذ التعصب الذي تنظمه رابطة اللاعبين المحترفين بالتعاون
وقال منصور إنه كيف يتم الالتزام بما يسفر عنه المؤتمر وهناك طرف من أطراف الأزمة غير موجود ولم يحترم موجه الدعوة، لافتا إلى نه مستاء من عدم حضور ممثل للأهلي في المؤتمر.
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