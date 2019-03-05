رئيس الزمالك: لا مانع من زيارة النادي الأهلي لـ نبذ التعصب

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا يمانع من زيارة النادي الأهلي من أجل نبذ التعصب وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر نبذ التعصب المنعقد الآن بحضور الدكتور

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، عدم حضور مسؤلو الأهلي لمؤتمر نبذ التعصب الذي تنظمه رابطة اللاعبين المحترفين بالتعاون

مع رابطة النقاد الرياضيين تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

وقال منصور إنه كيف يتم الالتزام بما يسفر عنه المؤتمر وهناك طرف من أطراف الأزمة غير موجود ولم يحترم موجه الدعوة، لافتا إلى نه مستاء من عدم حضور ممثل للأهلي في المؤتمر.