يواخيم لوف ينهي مسيرة ثلاثي بايرن ميونيخ مع المنتخب الألماني

أعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ الدولي من حساباته الفترة المستقبلية.
وقرر لوف استبعاد كل من توماس مولر وماتس هوملز وجيروم بواتينج من قائمة المنتخب الألماني في الفترة المقبلة.
وقال خلال تصريحات للموقع الرسمي
ووجه المدير الفني للمانشافت الشكر لثلاثي بايرن المتوج مع منتخب
وكان منتخب ألمانيا خرج من الدور الأول في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2018 المقامة بروسيا في واحدة من أسوأ نتائجه.
الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا يخوض مباراة ودية أمام صربيا وذلك يوم 20 من الشهر الحالي، استعدادًا لمواجهة هولندا يوم 24 من نفس الشهر بتصفيات يورو 2020.
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