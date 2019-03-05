مرتضى منصور: عدم حضور الأهلي لمؤتمر نبذ التعصب رسالة سيئة

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدم حضور مسئولو الأهلي لمؤتمر نبذ التعصب الذي تنظمه رابطة اللاعبين المحترفين بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

وقال منصور إنه كيف يتم الالتزام

بما يسفر عنه المؤتمر وهناك طرف من أطراف الأزمة غير موجود ولم يحترم موجه الدعوة، لافتًا إلى أنه مستاء من عدم حضور ممثل للأهلي فيالمؤتمر.

وأكد منصور على وجود أزمة كبيرة لافتًا إلى أن التعصب الكروي أخط من التعصب الديني قد يؤدي إلى مشكلات وخيمة، وهو ما يدعو الجميع إلى التكاتف فالناس الأهلي كبير ومن ينكر ذلك أعمى، ولكن يجب أن يتحمل الجميع مسئوليته، تجاه حل المشكلة الموجودة بالمدرجات.