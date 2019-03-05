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مباراة فاصلة بين جولدي والبنك الأهلي لدورة الترقي

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين فريقي جولدي والبنك الأهلي في الثانية ظهر، الاثنين المقبل، 11 مارس الجاري، بملعب

نادي النصر في مصر الجديدة بدون جمهور، وذلك لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقي في القسم
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الثالث للموسم الحالي.

وحدد القرار اللجوء لوقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وفي حالة استمرار التعادل في الوقت الإضافي يحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز.

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