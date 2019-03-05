وزير الرياضة يبدأ مؤتمر نبذ التعصب بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

طالب أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة الحضور في مؤتمر نبذ التعصب المنعقد حاليًا بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن قبل انطلاق المؤتمر الذي يشهد حضور عددٍ من الشخصيات الرياضية وعلى رأسها مرتضى منصور رئيس الزمالك وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد شوبير ومجدي عبدالغني عضوا اتحاد الكرة.

وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لاتحاد الكرة ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الرياضيين على المبادرة كما شكر رئيس الزمالك على حضوره المؤتمر

، كما شكر مسئول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال الوزيرخلال كلمته بمؤتمر نبذ التعصب والفتن والذي تنظمه رابطة اللاعبين المحترفين بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم هي مصدر السعادة للجماهير المصرية والتي يجب أن نحافظ على استمرارها كذلك لافتًا إلى أن الاهتمام بهذا المؤتمر يعكس مدي التعاون والتماسك بين أبناء

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الشعب المصري، ورغبتهم في إرسال رسالة الى العالم بأن أبناء مصر يد واحدة وقادرون على نبذ التعصب.

وأشاد الوزير باستقبال نادي الزمالك لمسئولي الأهلي خلال مباراة كرة السلة بين الفريقين كما أشاد بمبادرة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق وعضو مجلس الإدارة بالحضور إلى مقر الزمالك من أجل إرسال رسالة هامة للجميع.

وتابع أن الدوري المصري لكرة القدم استعاد عافيته وأصبح استثمار كبير يجب الحفاظ عليه، وهذه المبادرة بنبذ التعصب خطوة مهمة نحو الحفاظ على مكتسباتنا وإظهار روح التعاون بين الجميع.

وأتمّ بأن الرياضة المصرية ستكون بخير دائمًا في ظل اهتمام أبناء الوطن المخلصين.