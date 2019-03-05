اخبار الرياضه

وزير الرياضة يبدأ مؤتمر نبذ التعصب بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طالب أشرف صبحي وزير الشباب الحضور في مؤتمر نبذ التعصب المنعقد حاليًا بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن قبل انطلاق المؤتمر الذي يشهد حضور عددٍ من الشخصيات وعلى رأسها مرتضى منصور رئيس الزمالك وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد شوبير ومجدي عبدالغني عضوا اتحاد الكرة.

وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لاتحاد الكرة ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الرياضيين على المبادرة كما شكر رئيس الزمالك على حضوره المؤتمر

، كما شكر مسئول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال الوزيرخلال كلمته بمؤتمر نبذ التعصب والفتن والذي تنظمه رابطة اللاعبين المحترفين بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم هي مصدر السعادة للجماهير المصرية والتي يجب أن نحافظ على استمرارها كذلك لافتًا إلى أن الاهتمام بهذا المؤتمر يعكس مدي التعاون والتماسك بين أبناء

Advertisements
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الشعب المصري، ورغبتهم في إرسال رسالة الى العالم بأن أبناء مصر يد واحدة وقادرون على نبذ التعصب.

وأشاد الوزير باستقبال نادي الزمالك لمسئولي الأهلي خلال مباراة كرة السلة بين الفريقين كما أشاد بمبادرة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق وعضو مجلس الإدارة بالحضور إلى مقر الزمالك من أجل إرسال رسالة هامة للجميع.

وتابع أن لكرة القدم استعاد عافيته وأصبح استثمار كبير يجب الحفاظ عليه، وهذه المبادرة بنبذ التعصب خطوة مهمة نحو الحفاظ على مكتسباتنا وإظهار روح التعاون بين الجميع. 

وأتمّ بأن الرياضة المصرية ستكون بخير دائمًا في ظل اهتمام أبناء الوطن المخلصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يبدأ مؤتمر نبذ التعصب بدقيقة حداد على أرواح الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى