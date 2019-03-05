صلاح حسب الله: العودة الآمنة للجماهير أمانة في رقبة الجميع

أكد صلاح حسب الله عضو مجلس النواب أن مشكلة التعصب تحتاج إلى توصيف حتى نخرج بحلول جذرية لهذه الأزمة والتي تحتاج إلى توقف فوري الآن.
وأضاف حسب الله خلال كلمتهمؤتمر نبذالتعصب والفتن الذي تنظمه جمعيةاللاعبين المحترفين بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، نحت رعاية وزير الشباب والرياضة، أن الإعلام الرياضي يتحمل مسئولية كبيرة جدا في هذا الملف، خاصة عندما يتلون
وأكد أنه يجب أن يتحمل الإعلام مسئوليته تجاه الوطن وأن يغلب لون علم مصر على الجميع، خاصة وأننا كلنا سنجد مصر خلال كأس العالم، لافتا إلى أن الجميع يتحمل المسئولية من أجل تجنب مخاطر التعصب سواء اتحاد الكرة أوبئة اللاعبين المحترفين والأندية الجماهيرية.
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