شوبير: عانينا ما يكفي من التعصب ويجب أن يتوقف

أكد الإعلامي أحمد شوبير رئيس نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصر عانت ما يكفي من جراء التعصب خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن السوشيال ميديا أحد أهمأسباب إشعال التعصب بين الجماهير، ويجب أن يتوخى الجميع الحذر فيما ينشر عبر السوشيال ميديا.
وقال شوبير في كلمته خلال مؤتمر نبذ
التعصب والفتن الذي تنظمه جمعية اللاعبين المحترفين بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، يجب أن ينتبه الجميع ويضع مصر أولا وألا نمنح الفرصة لأيا كان أن يستغل التعصب الكروي في نشر الفتن بين أبناء الشعب المصري، فمصر فوق الجميع.
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