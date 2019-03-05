مرتضى وشوبير بالأحضان في مؤتمر نبذ التعصب

حرص مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على نبذ الخلافات بينهم خلال مؤتمر نبذ التعصب المنقعد الآن بحضور الدكتور أشرف

صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة.

التقى الثنائي العناق والأحضان مما أثار ارتياح الحضور وقاموا بالتصفيق لهم

وسط إعجاب من الحاضرين بما دار بينهما.

أعرب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالاهتمام الكبير بمؤتمر نبذ التعصب سواء من المسئولين بحضور وزير الرياضة الدكتور، أشرف صبحي، وعدد كبير من رؤساء الأندية والنقاد الرياضيين.