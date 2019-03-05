رياضة | لوف يطرد ثلاثي بايرن ميونيخ من المنتخب الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوف يطرد ثلاثي بايرن ميونيخ من المنتخب الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الاستغناء عن خدمات ثلاثة لاعبين من صفوف فريق بايرن ميونيخ بالفترة المقبلة.

ووجه لوف رسالة شكر لثلاثي البايرن مولر وبواتينج وهاملز مؤكدا على أنهم لن يكونو من ضمن خطط المنتخب الألماني في المرحلة المقبلة بعدما قضوا فترة رائعة مع الماكينات.

نشر موقع سكواكا أرقام لثلاثي بايرن ميونيخ مع المنتخب الألماني:

توماس مولر:

شارك في 100 مباراة

سجل 38 هدف

حقق كأس العالم

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جيروم بواتينج:

شارك في 76 مباراة

سجل هدف وحيد

حقق كأس العالم

ماتس هاملز:

شارك في 70 مبارة

سجل 5 أهداف

حقق كأس العالم