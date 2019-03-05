رياضة | بيلرين يقترب من العودة لأرسنال

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كشف هيكتور بيليرين مدافع فريق أرسنال الإنجليزي عن آخر تطورات تعافيه من الإصابة

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن بيليرين عاني من إصابة على مستوي الرباط الصليبي الأمامي ولكن الفحوصات الاخيرة أثبتت تعافيه النسبي من الإصابة.

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واضافت الصحيفة، أن بيليرين نشر صورة على حسابه الرسمي بالإنستجرام وهو يواصل عملية إعادة التأهيل وهي الصورة الأولي التي ينشرها بعد العملية الجراحية.

وكتب بيليرين في رسالته التي نشرها عبر الإنستجرام: هناك ارتياح كبير للعودة مرة أخري للفريق.

وكان بيليرين قد تلقى دعم كبير من زميله لوران كوتشيلني قائلا له: ضع كرة القدم على الجانب واستمتع ببعض حياتك مع عائلتك وأصدقائك سيكون غيابك طويلاً ولكنك لاعب قوي وستعود في أٌقرب وقت