رياضة | في عيد ميلاده الـ33.. كل ما قدمه "الأباتشي" شيكابالا مع الزمالك ومنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ33.. كل ما قدمه "الأباتشي" شيكابالا مع الزمالك ومنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الثلاثاء، محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك بعيد ميلاده الـ33، حيث أنه من مواليد 5 مارس لعام 1986، في قرية "الحصايا" التابعة لمركز أسوان في محافظة أسوان.

ويعتبر "شيكابالا" واحد من أفضل المواهب الكروية في تاريخ الكرة المصرية، طالما أمتع الجماهير بمهاراته ولمساته الساحرة على البساط الأخضر، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، وحقق مع الزمالك العديد من البطولات والألقاب المحلية والإفريقية، والتي نصبته ملكًا متوجًا على عرش قلوب الجماهير الزمالكاوية رغم سقطاته وأخطائه المتكررة.

وبمناسبة عيد ميلاده الثلاثة والثلاثين يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام "شيكابالا" مع الزمالك ومنتخب مصر:-

الزمالك:

- لعب "شيكابالا" مع الزمالك 256 مباراة في مختلف البطولات

- شارك في 176 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز وسجل 40 هدفًا

- لعب "الأباتشي" 31 مباراة مع الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر وسجل 7 أهداف

- شارك "شيكا" في 39 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف

- وخاض 10 مباريات بالبطولات العربية وسجل هدفًا وحيدًا.

- حقق عدة بطولات خلال مشواره مع الزمالك جاءت كالتالي:

• 2 الدوري المصري موسمي 2002-2003، 2003-2004

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• 3 كأس مصر مواسم، 2007-2008، 2012-2013، 2015-2016

• 1 كأس السوبر المصري 2015-2016

• 1 دوري أبطال أفريقيا 2002

• 1 كأس السوبر الإفريقي

• 1 البطولة العربية 2003

• 1 كأس السوبر المصري السعودي 2003

منتخب مصر:

- خاض شيكابالا 32 مباراة دولية مع منتخب مصر.

- أول مباراة دولية لـ"شيكا" مع منتخب مصر كانت يوم 3 يونيو 2007 أمام موريتانيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2008 وانتهت بالتعادل 1-1.

- سجل "شيكابالا" هدفين فقط خلال مسيرته الدولية، الهدف الأول كان في مباراة ودية ضد منتخب الكويت، أما الهدف الثاني كان في شباك منتخب غانا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

- صنع "شيكا" خلال مسيرته الدولية مع منتخب مصر 4 أهداف.

- حصد مع منتخب الفراعنة بطولة أمم إفريقيا 2010، كما فاز بكأس العالم العسكرية 2007، ولقب بطولة دورة حوض النيل 2011.