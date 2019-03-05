رياضة | حرب بين برشلونة والريال في صفقة رونالدو الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين برشلونة والريال في صفقة رونالدو الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محاولاته للتعاقد مع هدف برشلونة وريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم جواو فيليكس لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، مستوى، ويتابعه كل من ريال مدريد برشلونة منذ فترة طويلة، باعتباره واحد من اللاعبين الشباب الذين هم الأكثر تميزًا في الدوري البرتغالي.

ودخل في خط الصراع ايضاً باريس سان جيرمان، في محاولة للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عاماً والذي يطلق عليه كريستيانو رونالدو الجديد، رغم صعوبة المنافسة

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جواو فيليكس هو صانع ألعاب هجومي، يمكنه أيضاً اللعب على اليسار، مع تغيير ساقه، جدد بنفيكا عقده في بداية الموسم حتى عام 2023.

ووضع بنفيكا البرتغالي شرطًا في عقد لاعبه الشاب يصل الى 120 مليون يورو، وهو أعلى بكثير من قيمته السوقية الحالية، ومع ذلك، يمكن أن يحدث كل شيء هذا الصيف، خاصة أن باريس سان جيرمان رصد ميزانية ضخمة لتدعيم العملاق الباريسي في الميركاتو المقبل.

ويريد البرتغالي جورجي مينديز وكيل أعمال جواو فيلكس تسويق موكله بصورة مميزة من أجل تحقيق استفادة مالية كبرى منتظرة له ولبنفيكا خلال الفترة المقبلة.