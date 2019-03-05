رياضة | ريال مدريد يضحي بنجومه الثلاث من أجل ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بنجومه الثلاث من أجل ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني سيكون على استعداد لتقديم تضحيات كبيرة للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نيمار قد علق على ريال مدريد به قائلاً : "ريال مدريد هو واحد من أكبر الأندية في العالم، أي لاعب سينجذب إلى ريال مدريد".

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واختتم نيمار تصريحاته قائلاً : "اليوم أشعر بسعادة بالغة هنا في باريس، أنا جيد جداً هنا لكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وكشفت صحيفة Le10Sport الفرنسية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على استعداد لبيع كل من البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو والويلزي جاريث بيل لتمويل عملية نقل نيمار إلى المرينجي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأنه تم الاتفاق بين والد نيمار وفلورنتينو بيريز على انضمام النجم البرازيلي إلى ريال مدريد تحت مبدأ أنه إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا هذا العام فإنه لن يرحل بخلاف ذلك سوف يرتبط نيمار بالرحيل للريال بشكل مؤكد.