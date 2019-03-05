رياضة | مباراة فاصلة بين جولدي والبنك الأهلي

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين فريقي جولدي والبنك الأهلي في الثانية ظهر الاثنين 11 مارس الحالي بملعب نادي النصر في مصر الجديدة بدون جمهور ، وذلك لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقي في القسم الثالث للموسم الحالي.

وحدد القرار اللجوء لوقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ، وفي حالة استمرار التعادل في الوقت الإضافي يحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز.