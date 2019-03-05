رياضة | باباستوبولس يدرس عدم تجديد عقده مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باباستوبولس يدرس عدم تجديد عقده مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر اليوناني سقراطيس باباستوبولس، مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، في الرحيل عن المدفعجية بنهاية عقده مع الفريق وتتجه النية لخوض تجربة جديدة في آسيا أو الدوري الأمريكي.

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وقال سقراطيس خلال تصريحاته لمجلة "كيكر" الألمانية: "خلال الصيف سوف أتم 31 عاما، ويتبقي لي عامان في عقدي مع الجانرز، سأحب اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية أو آسيا أو اليونان".

ويذكر فأن سقراطيس قد انضم إلى ملعب "الإمارات" خلال الصيف الماضي قادماً من صفوف بروسيا دورتموند، ويملك اللاعب خبرة دولية كبيرة مع منتخب اليونان.

وخاض اليوناني الدولي سقراطيس باباستوبولس 26 لقاء في جميع البطولات واستطاع أن يسجل هدفين خلال مشاركاته مع المدفعجية.