رياضة | رئيس الزمالك: جماهير القطبين تهتف للشهداء ويسبوا بعضهم البعض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: جماهير القطبين تهتف للشهداء ويسبوا بعضهم البعض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الزمالك، إن جماهير الأهلي وللزمالك تهتف للشهداء في الدقيقتين ٢٠ و٧٤ لكن طوال المباراة يقوموا بسب بعض.

وتابع رئيس الزمالك، أن بعض الاعلاميين الذين يطالبوا بوأد الفتنة هم الذين يصنعوها من الاساس.

Advertisements

وأكمل :" لا توجد مشكلة لدينا في زيارة النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الذي يعتقد انه يخدم الزمالك من خلال سب الأهلي فهو مخطىء او العكس.

وأتم:" هاني أبو ريدة تحمل الكثير في الفترة الماضية وانا اعرف السبب ".