رياضة | الأمطار تغير ملعب مران القناة الرئيسي اليوم استعدادا للقاء نادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تغير ملعب مران القناة الرئيسي اليوم استعدادا للقاء نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي عصر اليوم استعدادا للقاء نادي مصر وقام الفريق بتغيير ملعبه بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الإسماعيلية منذ فجر اليوم واقيم التدريب على ملعب القناة الفرعي.

بدء التدريب بالمحطات البدينة واستمرت 20 دقيقة ثم مربعات بالكرة واستمرت 30 دقيقة ثم انقسم الفريق لثلاث مجموعات تقسيمة علي نصف الملعب مجموعة دفاعية ومجموعة هجومية ومجموعة للمساندة خارج منطقة اللعب.

ثم خاض المجموعة الهجومية منتصف الملعب وخط الهجوم تدريبات منفردة علي التسديدات علي المرمى وكيفية التعامل مع الركنيات الضربات الثابتة العرضيات.

يذكر أن اللقاء القادم يعتبر لقاء بستة نقاط لو فاز أي فريق على الآخر ويمهد للفائز الطريق للصعود للممتاز.