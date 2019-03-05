رياضة | نجم روما المتألق على رادار أرسنال في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم روما المتألق على رادار أرسنال في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تاقرير صحفية إيطالية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، قد وجد ضالته لتدعيم خط هجومه، في الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن كشافوا آرسنال راقبوا لاعب روما التركي جنكيز أوندير، ويتجهون لوضعه أحد أهداف الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن الجناح التركي المتألق، صار على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.