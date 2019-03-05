رياضة | الأوليمببة تلغي مؤتمرها بشأن أزمة رئيس الزمالك.. وتنشر بيانا رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوليمببة تلغي مؤتمرها بشأن أزمة رئيس الزمالك.. وتنشر بيانا رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت اللجنة الاوليمبية المصرية، الغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له غدا الاربعاء، لكشف العديد من الأمور في أزمة الأوليمبية مع رئيس الزمالك.

وجاء بيان الأوليمبية كالتالي :

:"حفاظا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على وقت الجميع ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضي كبير يتمثل في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم ، والاستعداد الجاد للتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ ، تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده غدا بمقر اللجنة الاولمبية المصرية ، والاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها واتهامها بالتطاول على مؤسسات الدولة المختلفة وغيرها من الاتهامات الباطلة التي ثبت بطلانها رسميا ، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد احمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوي مجلس الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأولمبية ".