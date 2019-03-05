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رياضة | بيل يضع ريال مدريد في ورطة

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أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، قد وضع النادي الملكي في ورطة كبيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جاريث بيل لن يغادر إلى في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعود السبب لأن الأندية الراغبة بضمه لن توفر له الراتب المطلوب والمقدر بـ650 الف باوند اسبوعيًا، خاصة أن ريال مدريد يطلب في اللاعب 150 مليون باوند.

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