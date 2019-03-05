رياضة | عبد الغني يطالب بالابتعاد عن إشعال الفتن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الغني يطالب بالابتعاد عن إشعال الفتن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مجدى عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة الابتعاد عن إشعال الفتن، بين جماهير الكرة المصرية بالفترة المقبلة.

وتابع عبدالغني، خلال المؤتمر المقام حاليًا لنبذ التعصب، أن إشعال الفتنة يضر بالمصلحة المصرية وفى النهاية لن يكون لاى طرف استفادة من ذلك، إلا التسبب في كثير من المشاكل خاصةً قبل بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.

وحضر مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة وباقى الأعضاء أحمد شوبير وسيف زاهر وأحمد مجاهد وحازم إمام ودينا الرفاعي وثروت سويلم المدير التنفيذي مؤتمر نبذ الفتن والتعصب الذى نظمته رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين.

كما تواجد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ورئيس نادي الزمالك ، وأحمد ناجى مدرب حراس المنتخب الوطنى ، وربيع ياسين نجم الأهلى الأسبق.