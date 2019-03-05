رياضة | جوارديولا يستهدف جلب نجمه السابق للسيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يستهدف جلب نجمه السابق للسيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يستهدف تدعيم مركز خط الوسط الإرتكاز بصورة ضروروية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جوارديولا يريد التعاقد مع لاعبه السابق، عندما كان بيب مدربًا لبايرن ميونيخ، تياجو ألكانتارا.

ويستهدف جواديولا ضم ألكانتارا خصوصًا إلى المان سيتي، حيث يرى أنه هو البديل اﻷفضل لفرناندينيو، نجم وسط السكاي بلوز، خاصة أن الفريق يعاني كثيرًا في غياب الأخير.