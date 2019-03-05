رياضة | وزير الرياضة: كرة القدم هي مصدر السعادة للمصريين.. ولا يجب أن تكون سبيلا للتعصب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: كرة القدم هي مصدر السعادة للمصريين.. ولا يجب أن تكون سبيلا للتعصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، أن الكرة مصدر رئيسي لسعادة المصرين، لا يجب أن تكون مصدر للخلافات و التعصب بين الجماهير.

ووجه صبحي الشكر لكل الحاضرين في مؤتمر نبذ الفتن والتعصب الذي أقامته رابطة النقاد الرياضيين، على الاستجابة لمبادرة نبذ التعصب والفتن، مؤكدا أن قبل مباراة سلة الأهلي والزمالك والتي اقيمت الاسبوع الماضي بمقر نادي الزمالك، تحدث مع رئيس الزمالك، الذي وعده بأفضل استقبال لمندوب الاهلي الذي سيحضر للقلعة البيضاء، و بالفعل تم استقبال العامري فاروق نائب رييس الاهليواحسن استقبال.

وتابع :"الإعلام الرياضي له الدور الأبرز في ايقاف الفتن ، والحكومة المصرية تدعم كل مبادرة لنبذ الفتن".

وحضر المؤتمر الصحفي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحغد الكرة ومجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة وأشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ورئيس الزمالك وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وأحمد حسن رئيس جهاز الكرة ببيراميدز، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وكوكبة من النقاد.