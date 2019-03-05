رياضة | مانشستر سيتي يجهز ميزانية ضخمة لترميم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يجهز ميزانية ضخمة لترميم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يسعى لتدعي بعض المراكز بصفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب ما ذرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يجهز ميزانية تقدر قيمتها بـ200 مليون باوند لإنفاقها بسوق الإنتقالات القادمة.

وأفادت التقارير أن مانشستر سيتي يتطلع لإضافة قلب دفاع جديد، وظهير أيسر بدلاً من بنجامين ميندي الذي تكررت إصاباته، ومتوسط ميدان متأخر.