اونلاين | kora star بث مباشر مباراة الهلال والعين الان| دورى أبطال آسيا يلا شوت livehd

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موعد مباراة العين والهلال والقنوات الناقلة بث مباشر

تذاع مباراة العين والهلال اليوم عبر قناة بى ان سبورت 2 بث حى مباشر مجانى وعلى ملعب هزاع بن زايد 5.00 مساءاً بتوقيت القاهرة و 6.00 بتوقيت السعودية

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