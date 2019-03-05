اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم 1 HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم 1 HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد مع آياكس أمستردام مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب نادي ريال مدريد مباراته ضد آياكس أمستردام على ملعب السانتياجو برنابيو مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين "بنزيمة وأسينسيو" مقابل هدف في مباراة قوية جمعت الطرفين على ملعب آياكس.

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وستكون مباراة ريال مدريد مع آياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر على بي إن سبورت 1 HD بصوت علي محمد علي وخالد الحدي.

يدخل نادي ريال مدريد المباراة بمعنويات جيدة وهو متقدم في النتيجة لكن سيكون هناك حرص دفاعي كبير خوفاً من "ريمونتادا" محتملة من طرف آياكس الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وآياكس أمسترادم في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.