اونلاين | كورة لايف .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا .. kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا .. kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم، بثا مباشرا لمباراة فريق ريال مدريد الإسبانى ونظيره أياكس أمستردام الهولندى، بإياب دور الـ16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة القوية بين العملاق المدريد وضيفه الطاحونة الهولندية.

وانتهى لقاء الذهاب في ملعب "يوهان كرويف" بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الفريق الملكي بقيادة المدرب الإسباني سانتياجو سورلاي للخروج من الكبوة المحلية بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة مرتين على التوالي في أقل من أسبوع والخروج من كأس ملك إسبانيا على يد غريمه البارسا وأصبح خارج المنافسة على لقب الليجا الإسبانية.

ومن المنتظر أن يخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - رافائيل فاران - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

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خط الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز.

في المقابل من المتوقع أن يدخل أياكس أمستردام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - جويليرمو ماريبان - ماتياس دي ليخت - جويل فيلتمان

خط الوسط: دالي بليند - فرينكي دي يونج - دوني فان دي

خط الهجوم: حكيم زياش - ديفيد نيريس - دوسان تاديتش.