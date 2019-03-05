اونلاين | موقع يلا شوت حصري الأهلي والسد “تابع لايف” twitch مشاهدة Alsadd الاسطورة رابط مباراة الاهلي السعودي ضد السد القطري - ONS

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ملعب الجوهرة المشعة يستضيف اليوم مباراة الذهاب، بين النادي الأهلي السعودي، ونادي السد القطري، وذلك في الجولة الأولى في المجموعة الرابعة مباريات دوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي بتقديم نتيجة جيدة، أسوة بنادي الإتحاد السعودي الذي فاز بخماسية مقابل هدف على الريان القطري بالأمس في مباراة قوية من جانب نادي الإتحاد السعودي.
المجموعة الرابعة من مجموعات دوري ابطال اسيا، تضم النادي الأهلى السعودى ونادي السد القطر مع نادي باختاكور طشقند من أوزباكستان، ونادي بيروزي من إيران، ونتابع معكم ترتيب المجموعة بعد البدء في المباريات بشكل جيد، ونرصد لكم النتائج الحية بعد المباريات، من أجل سهولة المتابعة في دورى ابطال اسيا لكرة القدم.
بطاقة المباراة
الأهلي “السعودية” ضد السد “قطر”
دوري أبطال آسيا
الجولة الأولى من المجموعة الرابعة
على ملعب الجوهرة المشعة- مدينة الملك عبد الله الرياضية
تحكيم أحمد أبو بكر الكاف
تعليق حفيظ دراجي وخليل البلوشي
مباراة الذهاب في المجموعة الرابعة D
توقيت المباراة الساعة 8:15 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 9:15 مساءًا بتوقيت الإمارات
تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3
تنقل المباراة قناة الكأس القطرية إتش دي 3