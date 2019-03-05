اونلاين | موقع يلا شوت حصري الأهلي والسد “تابع لايف” twitch مشاهدة Alsadd الاسطورة رابط مباراة الاهلي السعودي ضد السد القطري - ONS

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ملعب الجوهرة المشعة يستضيف اليوم مباراة الذهاب، بين النادي الأهلي السعودي، ونادي السد القطري، وذلك في الجولة الأولى في المجموعة الرابعة مباريات دوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي بتقديم نتيجة جيدة، أسوة بنادي الإتحاد السعودي الذي فاز بخماسية مقابل هدف على الريان القطري بالأمس في مباراة قوية من جانب نادي الإتحاد السعودي.