اونلاين | بث مباشر.. مباراة أياكس وريال مدريد..يلا شوت توداي.. يلا كورة.."بدون راموس ينذفون"

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سيطرت مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام الهولندى على أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، وذلك قبل المباراة التى تجمعهما فى العاشرة مساء اليوم بملعب "سانتياجو برنابيو" فى "إياب" دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

بث مباشر.. مباراة أياكس وريال مدريد..يلا شوت توداي.. يلا كورة..

ونجح ريال مدريد فى الفوز ذهابا على أياكس بنتيجة 2 / 1 ويكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بهدف دون رد للتأهل إلى دور الثمانية.

وعلى الرغم من النتيجة الطيبة التى حققها الريال خارج ملعبه إلا أن نتائجه المحلية فى الفترة الأخيرة أثارت الشكوك حول مستقبل الملكى فى بطولته المفضلة دورى أبطال أوروبا والتى حقق لقبها فى آخر 3 سنوات، حيث ظهر هذا الشك على أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم.

بث مباشر.. مباراة أياكس وريال مدريد..يلا شوت توداي.. يلا كورة..

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البداية مع صحيفة ماركا المقربة من النادى الملكى التى نشرت صورة دورى أبطال أوروبا على الغلاف ومعه عنوان: هنا مدريد.. أنهم يتشبثون بدورى أبطال أوروبا بعد ثلاث هزائم متتالية فى ملعبهم، وحامل اللقب فى حالة طوارئ لإنقاذ موسم شاق ومدرب أياكس يؤكد: بدون راموس هم ينذفون".

وقالت صحيفة ""آس" المدريدية: هناك رصاصة مدفع.. مدريد ستكون أو لا تكون بدون سيرجيو راموس فى الدفاع.

بث مباشر.. مباراة أياكس وريال مدريد..يلا شوت توداي.. يلا كورة..

أما صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فقالت: "الهاوية البيضاء.. عشية مباراة حاسمة التوتر يزيد من وكيل مودريتش ومورينيو وبيل".

بث مباشر.. مباراة أياكس وريال مدريد..يلا شوت توداي.. يلا كورة..

وتسيطر حالة من القلق الشديد بين جماهير ريال مدريد خشية استمرار إنهيار الفريق الملكي وضياع الفرصة الأخيرة في الخروج من الموسم الحالي ببطولة، بعدما تعرض الفريق الملكى لأسوأ سجل له على ملعبه "سانتياجو برنابيو" هذا الموسم، إذ فاز فى ست مباريات فى الموسم الجارى وخسر 13 مباراة وهو ما لم يحدث منذ 19 عامًا.