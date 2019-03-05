اونلاين | رابط الان BeIN هنا: بث مباشر مباراة الأهلي والسد القطري يلا شوت اليوم رابط الأسطورة Al ahly Vs Al saad كورة لايف

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رابط مشاهدة بث مباشر الاهلي والسد القطري يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والسد الاسطورة كورة لايف رابط يوتيوب بي ان سبوت بث مباشر الاهلي والسد اليوم، وعن اللقاء فقد أكد المدير الفني للسد القطري فيريرا بأن المباراة صعبة كونها المباراة الافتتاحية للفريق في البطولة وكونها خارج الأرض أمام الأهلي السعودي الذي دائما ما يكون قويا على أرضه بدعم جماهيره، ولكنه وضح بان لاعبيه يعرفون جيدا كيفية اللعب تحت ضغط الجماهير مبديا رغبته في الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

بينما تحدث سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي عن البطولة مبديا أولا رغبة فريقه في الفوز بكأس دوري أبطال آسيا هذا العام فهي أحد أهداف الفريق، وأكد أن صعوبة المباراة تكمن في طموح الفريقين للفوز وهو ما يصعب المهمة ولكن الاهلي يستهدف الانتصار الذي يمنحه دفعة منعوية رائعة لاستكمال البطولة بثقة كبيرة.

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