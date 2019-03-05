اونلاين | لايف .. مباراة الاهلي والسد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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يستقبل اليوم فريق الأهلي السعودي نظيرة السد القطري في مواجهة نارية بدوري أبطال أسيا حيث سيتوفر لكم بث مباشر مباراة الأهلي والسد الآن في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الموافق الخامس من مارس الجاري والثامن والعشرين من جمادي الآخر والتي ستقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) تحت قيادة الحكم أحمد أبو بكر الكاف ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والسد اليوم بث مباشر HD في إطار مباريات الجولة الأولى من مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال أسيا حيث مباريات المجموعة الرابعة والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية بشكل حصري .

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وينقل لكم موقع شاهد كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد اليوم في دوري الأبطال والتي ستكون غاية في القوة والتي تعد مباراة قمة في البطولة والتي من خلالها سيعتمد مدرب الأهلي فوستي على جهود عمر السومة أفضل لاعبو الفريق مع كل من دجانيني تفاريس و محمد عبد الشافي وحسين المقهوي وكلاوديو بايزا كأهم عناصر الفريق الهجومية والدفاعية بينما على الجانب الأخر سيعلن السد عن كتيبته بقيادة جوسفالدو فيريرا البرتغالي والتي يتصدرها كل من بغداد بونجاح وتشافي هيرنانديز وأكرم عفيف و وو يونغ جونغ كرباعي سيرهق الفريق السعودي كثيرا خلال تلك المواجهة ، مشاهدة مباراة الاهلي والسد القطري بث مباشر اليوم.

فق حين قد تكونت المجموعة الرابعة D من أندية السد القطري والأهلي السعودي وباختاكور الأوزبسكتاني وبيرسيوليس الإيراني في مجموعة قوية على جميع أطرافها وممثليها ويتمنى تأهل الثنائي العربي منها حتى يكون الموسم الثاني على التوالي الذي يتألق فيه الفرق العربية بتلك البطولة الكبرى ويمكنكم الحصول على رابط مشاهدة مباراة أهلي جدة والسد القطري بث مباشر اليوم في دوري الأبطال للأندية .

ويتوفر لكم لايف مشاهدة مباراة الأهلي والسد مباشر مساء اليوم بث مباشر في دوري أبطال أسيا والتي ستبدأ في تمام السابعة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وفي تمام التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت أبوظبي كما ستقام في تمام الخامسة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش GMT قيادتة الحكم أحمد أبو بطر الكاف من داخل ملعب ستاد الجوهرة المشعة في حين يتوفر لكم بث مباشر مباراة الأهلي والسد بدون تقطيع من خلال العديد من القنوات منها قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD 3 الرياضية القطرية وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في الموسم الماضي أيضاً بدوري الأبطال من دور الستة عشر وقد انتهت بتأهل السد على حساب الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف من داخل السعودية ، بث مباشر مباراة الاهلي والسد اليوم بدون تقطيع .