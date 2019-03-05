اونلاين | الآن رابط الاهلي والسد بث مباشر al jawhara stadium jeddah يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة السد القطري ضد الأهلى السعودي

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الآن رابط الاهلي والسد بث مباشر al jawhara stadium jeddah يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة السد القطري ضد الأهلى السعودي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة اليوم بين الأهلي السعودي والسد القطري، ويأمل الأهلي في تكرار سيناريو نادي الإتحاد بالامس، بعد أن فاز على الريان القطري بخماسية على الرغم من تأخره بهدف طوال الشوط الشوط الأول، ولكن لكل مباراة ظروفها وأجواءها، ونتابع معكم المباراة عن قرب وتصريحات المدربين.

الآن رابط الاهلي والسد بث مباشر al jawhara stadium jeddah يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة السد القطري ضد الأهلى السعودي

