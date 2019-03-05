انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعبة حامل بشهرها السادس تشارك بتدريبات فريقها! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:04 مساءً - تحفل "اللعبة الشعبية الأولى في العالم" بالعديد من الحالات واللقطات الطريفة والغريبة في الوقت ذاته كان آخرها مشاركة لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم، سيدني ليروكس، في تدريبات فريقها أورلاندو برايد رغم حملها في شهرها السادس.

ونشرت اللاعبة الامريكية صوراً لها خلال مشاركتها في التدريبات، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قائلة: "لم أكن أعتقد أنني سأبدأ التحضير للموسم الجديد وأنا حامل في شهري السادس، لكنني هنا".

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ونالت سيدني، المولودة في بريطانيا لأب أمريكي وأم كندية، الميدالية الذهبية مع منتخب بلادها في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن (أولمبياد لندن 2012).

وسيدني زوجة لاعب المنتخب الأمريكي وأورلاند سيتي دوم دواير، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سنتين.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المقاطع واللقطات "الاستثنائية" تحظى بمتابعة جارفة، ويتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل والشبكات الاجتماعية.