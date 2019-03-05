«التحرير» تحاور مستشار أندية البريميرليج «1»

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جوزيه مورينيو إنسان في غاية التواضع وليس مغرورًا وهذه كواليس لقائي الأول معه.. وأتواصل مع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي لعمل شراكة مع النادي الأهلي

شارك من الناحية التقنية في العديد من البطولات العالمية على رأسها كأس العالم 2006 بألمانيا و2010 بجنوب إفريقيا، وكأس الأمم الأوروبية 2008 بسويسرا والنمسا، و2012 ببولندا وأوكرانيا، ودورة الألعاب الأولمبية بكين 2008 ولندن 2012، وبطولة ويمبلدون للتنس أعوام 2008, 2009, 2010, 2011, 2012، وبطولة الألعاب الآسيوية 2010 بالصين، وبطولة الألعاب الأوليمبية الشتوية بكندا 2010»، وكان نائب رئيس قسم التكنولوجيا في نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2016 إلى 2018، وحاليًا مستشار تقني لعدد من أندية «البريميرليج» و«التشامبيون شيب» في إنجلترا.. هو المصري سيد فاروق.

- في البداية حدثنا عن دور المستشار التقني لأندية البريميرليج؟ يلعب قسم الـIT في أندية أوروبا دورًا محوريًا، لأن الأندية هنا عبارة عن «Business»، بمعنى أن كل نادٍ له موقعه الرسمي وموقع للتسوق الإلكتروني ومجلة وقناة تليفزيونية واستوديوهات، بجانب (HR, finance, CRM, social media)، ويشمل «بزنس»

- في البداية حدثنا عن دور المستشار التقني لأندية البريميرليج؟



يلعب قسم الـIT في أندية أوروبا دورًا محوريًا، لأن الأندية هنا عبارة عن «Business»، بمعنى أن كل نادٍ له موقعه الرسمي وموقع للتسوق الإلكتروني ومجلة وقناة تليفزيونية واستوديوهات، بجانب (HR, finance, CRM, social media)، ويشمل «بزنس» الأندية تذاكر المباريات وأنظمة دخول الاستاد، لأننا على علم تام ببيانات كل مشجع (اسمه - محل سكنه - رقم تليفونه - ورقم الكرسي المخصص له داخل الملعب)، ويشمل قسم الـIT إنارة وبوابات وأماكن بيع المشروبات والمطاعم داخل الاستاد، بالإضافة إلى أنظمة الجراجات كاميرات المراقبة وحجرات التحكم وأنظمة الإعلانات حول الاستاد.

علاوة على أنظمة الرياضة والجيم، وأنظمة الإحصاء للفرق الأخرى، ومثال على ذلك محمد صلاح يتم معرفة عدد مرات تمريره للكرة، وعدد «الأسيست»، وعدد التسديدات على المرمى وخارج المرمى، وحساب المسافة التي قطعها صلاح وكذلك سرعة الكرة التي يتم تسديدها، وأماكن تحركه داخل الملعب، بالإضافة لأنظمة تدريب اللاعبين، حيث يوجد إحصاءات سرية للغاية عن اللاعبين أثناء التدريب، يتم إرسالها للمدرب.

- ماهي الأندية المتعاقدة معك حاليًا كمستشار تقني في البريميرليج؟



للأسف يوجد في عقدي ما يسمى بـ«NDA»، وهي اتفاقية للخصوصية والسرية، ومنها يمنع تداول أي معلومات إلى أي طرف ثالث، لذلك لا أستطيع الإفصاح عن الأندية التي أعمل لديها، لكن جميعها موجودة في لندن، كما أن في عقدي شرط يمنعني من العمل في نادي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

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- حدثنا عن تفاصيل عملك في مانشستر يونايتد؟



كنت المسؤول عن كل أنظمة مانشستر يونايتد، في مكاتبهم وفي أولد ترافورد -ملعب النادي- وأكاديمية الناشئين والفريق الأول، كما أن جميع أنظمة الاستاد يوم المباراة هي مسؤوليتي، كما كنت مدير عمليات قسم «IT»، والمسمى الوظيفي الخاص بي كان IT Operations Manager، ونائب رئيس القسم Deputy Head of IT، ومسئول عن فريق عمل مكون من 18 شخصًا جميعهم إنجليز.

- كيف كانت علاقتك بجوزيه مورينيو خلال فترة تواجدك داخل مانشستر؟



كنت المسؤول عن أنظمة الفريق الأول وتحليل البيانات والأنظمة الطبية وأنظمة القياسات الخاصة بلاعبي الفريق، وبالتالي كانت علاقتي جيدة بمورينيو بحكم التواصل الدائم معه.

- وما هو انطباعك عن شخصية مورينيو بحكم تعاملك المباشر معه؟



جوزيه مورينيو شخصية مختلفة تمامًا وعكس ما يراه الآخرون على شاشات التليفزيون، فهو إنسان في غاية التواضع والأدب، ويتعامل مع جميع الأشخاص بصدر رحب، كما يمكنك الحديث معه في أي وقت، عكس ما يطلق عليه أنه مغرور، وأتذكر عندما التقيت به أول مرة «قالي انت البوص بتاع الـ IT.. رديت بنعم.. وقالي انت يعني الـ Number 1؟، قولتله لا، إنت اللي special 1، وضحك وقالي كده هنبقي أصحاب».

- حدثنا عن سهولة دخول الجماهير إلى ملاعب البريميرليج؟ وكيف يتم تأمين المباريات في البريميرليج؟



هناك شركات خاصة تحت إشراف الشرطة الإنجليزية، وكل نادٍ في البريميرليج يمتلك نظام تذاكر منفرد، حيث يتم بيع التذاكر على الموقع الرسمي، و‏بالنسبة لتسويق تذاكر المباريات في البريميرليج يتم قبل بداية الموسم، ونسبة التذاكر الموسمية المباعة قبل بداية الموسم تقريبًا 75%، ويوجد 25% تقريبًا تكون مقسمة: 10% للرعاة، و10% للجمهور الذي يشتري التذاكر لمباراة واحدة، و5% للمعاقين والاحتياجات الخاصة.

- ماهى لوائح العقوبات في البريميرليج؟



العقوبات في البريميرليج تختلف حسب الواقعة، وتبدأ بإيقاف تذكرة المشجع لعدد من المباريات وفقًا للواقعة، مرورا بسحب التذكرة الموسمية أو منع المشجع من دخول أَي مباريات في إنجلترا لمدد متفاوتة وفقًا للواقعة أيضًا، وصولا للمنع النهائي مدي الحياة من التواجد في أَي مباراة أو اتخاذ خطوات قانونية يعاقب عليها المشجع طبقاً للقانون.

- ماهو أصعب موقف واجهك حتى الآن يخص الجماهير؟



في الموسم الماضي (2017-2018) بالبريميرليج، أنظمة بوابات الاستاد "وقعت" قبل المباراة بـ5 ساعات، بسبب إن واحد من الخوادم إتحرق، وتم معالجة الأمر بسرعة وإعادة الأنظمة كلها بكامل طاقتها قبل فتح الأبواب للجماهير بـ15 دقيقة، وللأسف لايمكنني ذكر أياً كانت الواقعة أو ماهي المباراة.