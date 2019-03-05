عودة السولية ومحمود وحيد لقائمة الأهلي ضد فيتا كلوب

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تحرير:أحمد محمد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بالأهلي، اليوم الثلاثاء، عن القائمة التي تسافر إلى الكونغو الديمقراطية، لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويغيب عن القائمة المصابين شريف إكرامي وصلاح محسن، ولكن يعود إليها كل من عمرو السولية ومحمود وحيد بعد أن غابا عن قائمة الفريق ضد بتروجيت، وفيما يلي القائمة الكاملة والتي تضم 21 لاعبًا، يستبعد مارتين لاسارتي 3 منهم قبل المباراة. حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفيالدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيدالوسط: إسلام محارب – عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان صبحي – أحمد حموديالهجوم: مروان محسن – وليد أزاروويغيب حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد Advertisements الوسط: إسلام محارب – عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان صبحي – أحمد حمودي الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو ويغيب عن القائمة للإصابة كل من شريف إكرامي ومحمد نجيب ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وحمدي فتحي. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري وفوز وخسارة ضد سيمبا التنزاني، أما فيتا كلوب فيتذيل المجموعة بـ4 نقاط، بينما يملك سيمبا 6 نقاط في الوصافة والساورة 5 نقاط في المركز الثالث.

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