«ساعة وحذاء وبكاء ولقب».. أسرار في حياة شيكابالا

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زي النهارده من 33 سنة ولد شيكابالا.. الذي توج مع المنتخب بكأس الأمم الإفريقية.. وحصد مع الزمالك العديد من البطولات من بينها دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي

كشف محمود عبد الرازق، الشهير بشيكابالا والملقب بالأباتشي، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك المعار لصفوف أبولون سميرني اليوناني، الذي يحتفل اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ«33»، حيث إنه ولد في الخامس من مارس لعام 1986، العديد من خزائن أسراره لأول مرة، من بينها قصة ارتباطه وسر بيع ساعته وبكائه على حازم إمام، وسر لقب «منير الكرة المصرية» و«جزمة الأجوان» والحادثة التي حرمته من اللعب بالرأس، عندما حل ضيفًا خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه إسعاد يونس على قناة cbc.

روى شيكابالا قصة ارتباطه، قائلا: "سارة عرفتها صدفة، مابتجيش مصر.. وهي مصرية كندية وكانت جاية بسبب إن صديقي خاطب إحدى صديقاتها، فحضرت للقاهرة حتى تحضر كتب الكتاب، وأنا اللى روحت أجيبها من المطار، وأنا لاعب كرة وحريف فارتبطنا". بيع ساعته تحدث شيكابالا عن نشأته وبداياته مع كرة القدم، قائلا: "حينما انتقلت

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