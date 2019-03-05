انت الان تتابع اتجاه في الجبلاية لتفعيل الكشف عن المنشطات بالمظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
يسود اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، لتفعيل نظام الكشف عن المنشطات في مباريات دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد شكوى أكثر من ناد في المجموعات الثلاث، وكان اتحاد الكرة قد قرر في بداية الموسم تطبيق نظام الكشف عن المنشطات في دوري الدرجة الثانية، ولكن لم يتم التفعيل، إلا أن شكوى أكثر من ناد ودخول الدوري في مرحلة الحسم، جعلت الأصوات تنادي بضرورة تفعيل الكشف عن المنشطات، وقال مصدر دخل مجلس إدارة الجبلاية، إن دوري الدرجة الثانية بدأ يصدر بعض الأزمات، في ظل الصراع القوي والشرس بين الأندية في المجموعات الثلاث وبخاصة القاهرة وبحري.
وكان أكثر من ناد قد اشتكى من الظلم التحكيمي بالإضافة إلى أزمة المنشطات في ظل لجوء بعض لاعبي الأندية لتناول المنشطات بكل راحة بسبب غياب الرقيب على هذه الأزمة. يذكر أن لجنة من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حضرت مباراة القناة والمصرية للاتصالات، والتي أقيمت على ملعب القناة القديم بمحافظة الإسماعيلية،
يذكر أن لجنة من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حضرت مباراة القناة والمصرية للاتصالات، والتي أقيمت على ملعب القناة القديم بمحافظة الإسماعيلية، ضمن مباريات المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية، في الموسم الماضي، وكان حضور لجنة مكافحة المنشطات لإحدى المباريات في الدرجة الثانية حدثا هو الأول في تاريخ المسابقة منذ انطلاقتها، ودائمًا ما توجد اللجنة في مباريات الدوري الممتاز.
يذكر أن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ترسل العينات التي تقوم بسحبها من اللاعبين إلى معامل خارج مصر.
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