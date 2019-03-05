انت الان تتابع كيف شبه سولاري ريال مدريد بجوليا روبرتس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

تهكم مدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري على الشائعات الخاصة باقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من العودة من جديد لتدريب الفريق الملكي في ظل النتائج المتذبذبة التي يقدمها الفريق هذا الموسم، وتوديعه لمسابقة كأس ملك إسبانيا وصعوبة تتويجه بلقب الدوري الإسباني، وقال سولاري عن هذا الأمر: "عودة مورينيو؟ يبدو أن ريال مدريد يملك مرشحين أكثر من جوليا روبرتس"، وعما إذا كان الريال جوليا روبرتس، فمن ستختار بينه وبين مورينيو، أجاب سولاري: "سؤال جيد، من الأفضل أن تسألها هي".

وأتت تلك التصريحات لسولاري في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الإثنين، والخاص بمقابلة ريال مدريد لنظيره أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وعن تلك المواجهة قال سولاري: "نرغب في الفوز بالمباراة وإظهار شخصيتنا، نحن في دوري أبطال أوروبا ونرغب في الفوز بالبطولة دائمًا". وتطرق سولاري

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