انت الان تتابع الفيفا يوافق على تمثيل رايس لإنجلترا بدلا من أيرلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء إنه وافق على طلب لاعب الوسط ديكلان رايس باللعب لإنجلترا بدلا من أيرلندا.
وشارك لاعب وسط وست هام يونايتد مع أيرلندا في ثلاث مباريات دولية لكن كل مشاركاته كانت في لقاءات ودية مما سمح له بالتغيير إلى البلد الذي ولد فيه.
وأعلن رايس تحويل انتمائه لإنجلترا الشهر الماضي، وقال إنه "قرار صعب للغاية".
وقال الفيفا في بيان إن "تغيير ديكلان رايس لاتحاده من أيرلندا لإنجلترا تم الموافقة عليه".
ومن المنتظر أن يعلن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الأسبوع المقبل تشكيلته لمباراتي جمهورية التشيك والجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يوافق على تمثيل رايس لإنجلترا بدلا من أيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.