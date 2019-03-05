انت الان تتابع الفيفا يوافق على تمثيل رايس لإنجلترا بدلا من أيرلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفيفا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء إنه وافق على طلب لاعب الوسط ديكلان رايس باللعب لإنجلترا بدلا من أيرلندا.

وشارك لاعب وسط وست هام يونايتد مع أيرلندا في ثلاث مباريات دولية لكن كل مشاركاته كانت في لقاءات ودية مما سمح له بالتغيير إلى البلد الذي ولد فيه.

وأعلن رايس تحويل انتمائه لإنجلترا الشهر الماضي، وقال إنه "قرار صعب للغاية".

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وقال الفيفا في بيان إن "تغيير ديكلان رايس لاتحاده من أيرلندا لإنجلترا تم الموافقة عليه".

ومن المنتظر أن يعلن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الأسبوع المقبل تشكيلته لمباراتي جمهورية التشيك والجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.