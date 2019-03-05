الان تتابع عاجل.. “المسابقات” تقرر نقل مباراة النصر والاتفاق إلى استاد الملك فهد الدولي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق ضمن الجوالة 23 من دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين إلى استاد الملك فهد الدولي، والتي ستقام يوم الجمعة 8 مارس الجاري، وذلك عند الساعة 6.40 دقيقة.
ويأتي قرار اللجنة، استنادًا إلى خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة بشأن جاهزية استاد الملك فهد الدولي بالرياض لاستضافة المباريات.
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