شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر كهربا بموعد مشاركته فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كرستيان جروس، محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، بموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وأبلغ الجهاز الفنى، كهربا بأنه سيعود للتدريبات الجماعية للزمالك غدًا الأربعاء، بعد قرار مجلس الإدارة رفع الإيقاف والاكتفاء بتغريمه ماليًا، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك خلال استبداله بمباراة بترو أتليتكو الأنجولى فى لقاء الذهاب.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكينى على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4/2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو اتليتكو بهدف دون رد.