شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز سيناريو بديل فى حالة رفض الأمن نقل مباراته أمام جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو نادى الزمالك، سيناريو بديل فى حالة رفض الأمن، نقل مباراته بالكونفدرالية الأفريقية أمام جورماهيا الكينى المقرر لها يوم 10 مارس الجارى، من استاد برج العرب لبترو سبورت.

وكان الزمالك قدم طلبا رسميا لاتحاد الكرة يطلب خلاله نقل مباراته أمام جورماهيا إلى ملعب بترو سبورت، وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن الأمن كان قد وافق على إقامة مباراة الزمالك وجورماهيا ببرج العرب قبل طلب الزمالك، موضحا أن الزمالك أرجع طلبه إلى أنه سيواجه المقاولون يوم 14 مارس بالدورى، لذا يرغب فى خوض المباراتين بالقاهرة منعا لإجهاد لاعبيه.

وكشف مصدر بالزمالك، إلى أن مجلس الإدارة يُجهز السيناريو البديل لفرض نقل مباراته أمام جورماهيا، وهو طلب زيادة عدد الجماهير من 10 آلاف مشجع لـ30 ألفا، خاصة أن برج العرب يسمح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير.