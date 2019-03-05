شكرا لقرائتكم تشكيل الهلال السعودى والعين الإماراتى بدورى أبطال آسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن زوران ماميتش المدير الفنى لنادى الهلال السعودى، تشكيل فريقه لمواجهة فريقه السابق العين الإماراتى فى المباراة، التى تنطلق فى الخامسة والثلث مساء اليوم الثلاثاء، بافتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات لبطولة دورى أبطال آسيا على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

وجاء تشكيل الهلال ضد العين كالتالى:

عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، على البليهى، جيوفنكو، الشلهوب، ياسر الشهرانى، جوميز، كنو، ديجينك، محمد جحفلي. وعلى مقاعد البدلاء عبدالملك الخيبرى، كادش، باهبرى، الواكد، عبدالرحمن اليامى، وليد عبدالوهاب، نواف شراحيلى.

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فى المقابل يدخل خوان كارلوس جاريدو مدرب العين مباراة اليوم بتشكيل يضم: خالد عيسى، تونجو دومبيا، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، بيرج، أحمد برمان، بندر الأحبابى، محمد فايز، مهند سالم، شيوتانى، ريان يسلم، وعلى مقاعد البدلاء محمد بوسندة، سعيد مصبح، خالد عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، دياكيه، سعيد السعدى، جمال معروف.

وفى نفس المجموعة الثالثة يلتقى استقلال طهران الإيرانى مع لخويا القطرى فى الخامسة والربع مساء اليوم فى قطر.

ويمر الهلال بفترة توهج مؤخرًا مع مدربه الجديد زوران ماميتش، الذى قاد العين لنهائى مونديال الأندية فى ديسمبر الماضى وانتقل بعدها للعملاق السعودى، حيث يتصدر جدول ترتيب الدورى المحلى بفارق 6 نقاط كاملة عن النصر أقرب ملاحقيه.

فى المقابل يعانى العين حامل لقب الدورى الإماراتى وخسر مباراته الأخيرة أمام شباب أهلى دبى بنتيجة 2 / 0 ليستمر فى المركز الثانى بفارق خمس نقاط عن الشارقة متصدر.