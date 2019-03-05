شكرا لقرائتكم نقل مواجهة النصر والاتفاق إلى استاد الملك فهد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي نقل مباراة النصر والاتفاق يوم الجمعة ضمن الجولة 23 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى استاد الملك فهد الدولي بدلاً من ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وكان مقرراً أن يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز المواجهة التي ستقام مساء يوم الجمعة، لكن خطاباً من وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة، أكد جاهزية استاد الملك فهد لاستضافة المباريات بعد تعديل أرضيته.
وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في الدمام بفوز نصراوي 2-1 عن طريق هدفين سجلهما جوليانو ونور الدين أمرابط، بينما سجل سعيد الربيعي هدف الاتفاق الوحيد.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري 49 نقطة، بينما يقع الاتفاق في المركز التاسع بـ28 نقطة.
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