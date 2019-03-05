لوف ينهي مسيرة هوملس وبواتنغ ومولر مع المنتخب الألماني

اسماء السيد - أعلن مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف الثلاثاء أن ثلاثي بايرن ميونيخ ماتس هوملس وجيروم بواتنغ وتوماس مولر، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية. وقال لوف "2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة"، مشيرا الى أنه زار مدينة ميونيخ لإبلاغ اللاعبين بقراره، قبل إعلان التشكيلة المدعوة لخوض مباراة ودية ضد صربيا في فولفسبورغ وأخرى ضد هولندا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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