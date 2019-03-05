شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومجلس الجبلاية ومرتضى منصور فى مؤتمر نبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وباقى الأعضاء أحمد شوبير وسيف زاهر وأحمد مجاهد وحازم إمام ودينا الرفاعي وثروت سويلم المدير التنفيذي مؤتمر نبذ الفتن والتعصب الذى نظمته رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين ، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة . كما حضر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، وأحمد ناجى مدرب حراس المنتخب الوطنى ، وربيع ياسين نجم الأهلى الأسبق وطالب مجدى عبد الغنى عضو الجبلاية الابتعاد عن اشعال الفتن لان ذلك يضر بالمصلحة المصرية وفى النهاية لن يكون لاى طرف استفادة من ذلك . Advertisements

احمد شوبير 2

احمد شوبير 3

احمد شوبير

مرتضى وابوريدة

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