جروس يطمئن على إصابة محمد عنتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على إصابة محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية فى وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب مواليد 97، أمام سموحة في دوري الجمهورية التى أقيمت خلال تواجد بعثة الزمالك فى أنجولا.
وطلب جروس من الجهاز الطبى إعداد تقرير عن إصابة اللاعب وفترة الراحة التى يحتاجها للشفاء منها، والعودة لتدريبات الفريق الجماعية، وكان عنتر شارك في لقاء فريق الشباب برفقة زميله محمد إبراهيم بعد استبعادهما من رحلة أنجولا، وسجل عنتر هدف الفوز لفريق الشباب في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك.
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