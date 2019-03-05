شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد شيكابالا..أجمل أهداف ترمومتر السعادة الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل احتفال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى، نعيد إلى أذهان جمهور الفريق الأبيض أجمل أهداف الأباتشى، مع الفريق سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

ومن أبرز الأهداف التى لا ينساها جهور الزمالك لترمومتر السعادة لديهم، هدفه فى بتروجت والذى سجله من وسط الملعب، بالإضافة إلى هدفه فى الأفريقى التونسى، وكذلك فى شباك المصرى البورسعيدى

هدف الاباتشى فى الافريقى التونسى

هدف شيكابالا فى بتروجت

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هدف شيكا فى المصرى

هدفه فى المقاولون

أجمل أهداف الفهد الأسمر